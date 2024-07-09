Muğla'da yetiştirilen lavantanın temsili hasadı yapıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Tıbbı ve Aromatik Bitki (TAB) Projesi kapsamında yetiştirilen lavantanın temsili hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım Orman Müdürlüğünce Tıbbı ve Aromatik Bitki (TAB) Projesi kapsamında, Elcik Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi Ramazan Şahin'e hibe ile 1500 adet lavanta fidesi verildi.

Kaymakam Mesut Yakuta'nın da katıldığı etkinlikte lavantanın temsili hasadı yapıldı.

Şahin, "Tıbbı aromatik bitkiler içermiş oldukları bazı etken maddeler nedeniyle sağlık, kozmetik, parfümeri gıda doğal boya ve tarımsal mücadele alanlarında kullanılıyor. Biz de alternatif kazanç kapısı olarak yetiştiriyoruz." dedi.