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        Bodrum'da tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen çocuk hakkında iddianame

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı annesini bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:14
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        Bodrum'da tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen çocuk hakkında iddianame
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı annesini bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

        Annesi Figen B'yi bıçakla öldürmesine ilişkin tutuklanan 16 yaşındaki D.D. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın annesini evde istememesi üzerine maktulün olaydan yaklaşık 1 ay önce ayrı bir otele yerleştiği, çocuklarının yaşadığı eve zaman zaman temizlik, yemek ve benzeri ihtiyaçları yapmak için geldiğine işaret edildi.

        Cinayetten bir gün önce ise sanık ile annesi arasında D vitamini tahlili meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve D.D'nin olay günü eve çağırdığı annesini bu sebeple bıçakla boğazından bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, bu nedenlerle sanığın 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

        İddianamede yer alan ölüm raporunda ise maktulün boğazında çeşitli boylarda 3 ayrı kesi bulunduğu da kaydedildi.

        - Olay

        Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta 24 Kasım 2023'de D.D. (16) ile annesi Figen B. arasında çıkan tartışmada D.D, annesini bıçaklamıştı.

        Yaralı halde evinin bahçesine çıkan kadının, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde aşırı kan kaybından hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Olay yerinde polislerce gözaltına alınan D.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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