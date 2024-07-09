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        GÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangını çıktı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:53
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        GÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangını çıktı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Yangın söndürme çalışmalarına havadan 10 helikopter, 8 uçak, karadan 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer, 271 personel ile bazı sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda itfaiye ekibi destek veriyor.

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