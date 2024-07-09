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        Fethiye açıklarındaki teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:51
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        Fethiye açıklarındaki teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

        Ekibin tıbbi tahliyesini yaptığı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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