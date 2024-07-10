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        Dalaman'da işlek noktalara "Sıfır Atık" konteynerleri yerleştiriliyor

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı "Sıfır Atık" projesi kapsamında kentin işlek noktalarına atık geri kazanım konteynerleri kondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:23
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        Dalaman'da işlek noktalara "Sıfır Atık" konteynerleri yerleştiriliyor
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı "Sıfır Atık" projesi kapsamında kentin işlek noktalarına atık geri kazanım konteynerleri kondu.

        "Temiz bir Dalaman için dönüşüme siz de katılın" vurgusunu yapan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, "Konteynerlerimizi yerleştiriyoruz ve vatandaşlarımızın atıklarını bu alanlara bırakmalarını istiyoruz." dedi.

        Dalaman Belediyesi Temizlik işleri ekiplerinin de belirli periyotlarla vatandaşlarla çöp toplama ve temiz çevre için farkındalık günleri yapacakları belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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