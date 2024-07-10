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        Marmaris'te 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:53
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        Marmaris'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri 2 aracı Armutalan Mahallesi'nde durdurdu.

        Ekipler, araçlarda Suriye, Filistin ve Fas uyruklu 9 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu ileri sürülen S.K, A.O. ve F.T'yi yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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