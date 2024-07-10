Muğla Valisi Akbıyık, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesinde mahalle ziyaretleri yaptı, arkeolojik kazı alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile birlikte Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Başkanlığında, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü INA'dan Dr. Orkan Köyağasıoğlu'nun bilimsel danışmanlığında devam eden Serçe Limanı Akreolojik Sualtı Çalışmaları gemisi Virazon II'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Phoenix Arkeolojik Araştırma Merkezi'ni de ziyaret eden Akbıyık, arkeolojik yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları hakkında Dr. Asil Yaman'dan brifing aldı.