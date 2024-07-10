Bodrum'a "Costa Fortuna" kruvaziyeriyle 3 bin 175 turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesini, "Costa Fortuna" isimli kruvaziyerle gelen 3 bin 175 turist ziyaret etti.
Muğla'nın Bodrum ilçesini, "Costa Fortuna" isimli kruvaziyerle gelen 3 bin 175 turist ziyaret etti.
Kandiye Limanı'ndan gelen İtalyan bayraklı 272 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.
Bodrum'un ardından Santorini Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu İspanyol ve İtalyan 3 bin 175 yolcu ve 973 personel bulunuyor.
Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.
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