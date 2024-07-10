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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:21 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:21
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-11 Temmuz'da Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 930 lira ele geçirdi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, ikisinin işlemlerinin devam ettiği, 1'inin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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