Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-11 Temmuz'da Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 930 lira ele geçirdi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, ikisinin işlemlerinin devam ettiği, 1'inin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
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