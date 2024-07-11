Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yılbaşından bu yana çıkan 178 yangında 247 hektar alan zarar gördü

        Muğla Valisi İdris Akbıyık 1 Ocak'tan itibaren kentte meydana gelen 178 yangında 247 hektar orman ve ziraat alanının yandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yılbaşından bu yana çıkan 178 yangında 247 hektar alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla Valisi İdris Akbıyık 1 Ocak'tan itibaren kentte meydana gelen 178 yangında 247 hektar orman ve ziraat alanının yandığını söyledi.

        Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda gazetecilere, Muğla'da hava sıcaklıklarında yaşanan artış nedeniyle son dönemlerde orman yangınları meydana geldiğini kaydetti.

        Kentte kurak bir yıl geçtiğini belirten Akbıyık, "Bu sene diğer yıllara göre biraz daha kurak geçiyor. Bu anlamda biz de çok önemli tedbirler aldık. 2024 yılında 102'si orman, 76'sı ziraat yangını olmak üzere 178 yangın meydana geldi. Yangınlarda 247 hektar ormanlık alan ve ziraat alanı zarar gördü. En büyük yangın ise geçtiğimiz gün Bodrum'da yaşanan yangındı. Zamanında hızlı müdahaleyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılıyor." dedi.

        Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra diğer kurumlar, STK'lar ve gönüllülerin de destek verdiğini anlatan Akbıyık, ekiplerin cansiparane mücadele ettiğini ifade etti.

        Yangınların önlenmesi için sürekli yeni tedbirler aldıklarına işaret eden Akbıyık, "Burada vatandaşın dikkati çok önemli. Belirli bölgelerde ormanlık alanlara giriş ile piknik yapılması, mangal yakılması yasaklandı. Arıcılara yangın tüpü zorunluluğu getirildi. Orman yangınlarının en aza indirilmesi için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Akbıyık, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleye her daim hazır olduklarını ancak vatandaşların da orman yangınları konusunda duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Fethiyespor'da golcü Murat Yılmaz gitti
        Fethiyespor'da golcü Murat Yılmaz gitti
        Muğlaspor'dan çifte imza
        Muğlaspor'dan çifte imza
        BODER Başkanı Dengiz: Dış pazarda yüzde 11'lik artış, iç pazarda yüzde 20 d...
        BODER Başkanı Dengiz: Dış pazarda yüzde 11'lik artış, iç pazarda yüzde 20 d...
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Muğla merkezli 3 ilde tefeci operasyonu; siyasilerin de aralarında bulunduğ...
        Muğla merkezli 3 ilde tefeci operasyonu; siyasilerin de aralarında bulunduğ...
        Bodrum'da kıyı işgaline karşı Belediye Meydanı'nda şezlonglu, havlulu ve ha...
        Bodrum'da kıyı işgaline karşı Belediye Meydanı'nda şezlonglu, havlulu ve ha...