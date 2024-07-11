Muğla'da uçuruma devrilen otomobilin kadın sürücüsü halat yardımıyla kurtarıldı

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Birsen Deveci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakar mevkisinden ormanlık alandaki uçuruma devrilen otomobildeki sürücü, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurulan halat sistemiyle sedyeye alınarak çıkarıldı.

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