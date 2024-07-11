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        Muğla'da uçuruma devrilen otomobilin kadın sürücüsü halat yardımıyla kurtarıldı

        Muğla'nın Ula ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrilen otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:44 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:44
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        Muğla'da uçuruma devrilen otomobilin kadın sürücüsü halat yardımıyla kurtarıldı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrilen otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

        Birsen Deveci (65) idaresindeki otomobil, Akyaka Mahallesi Sakar mevkisinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.

        Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sakar mevkisinden ormanlık alandaki uçuruma devrilen otomobildeki sürücü, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurulan halat sistemiyle sedyeye alınarak çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Birsen Deveci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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