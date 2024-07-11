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        Bodrum'a "Riviera" kruvaziyeriyle 1208 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesini, "Riviera" isimli kruvaziyerle 1208 turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:24
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        Bodrum'a "Riviera" kruvaziyeriyle 1208 turist geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesini, "Riviera" isimli kruvaziyerle 1208 turist ziyaret etti.

        Kandiye Limanı'ndan gelen Marshall Adaları bayraklı 239 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

        Bodrum'un ardından Rodos Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD vatandaşı ve İngiliz 1208 yolcu ve 760 personel bulunuyor.

        Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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