Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:30 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Zeki Esgin idaresindeki 48 TN 506 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, İbrahim Uysal'ın kullandığı 48 UB 676 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile 2 kişi, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü Esgin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cari açıkta gerileme
        Cari açıkta gerileme
        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede
        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede
        Yıldırım düşünce alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu
        Yıldırım düşünce alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı

        Benzer Haberler

        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Marmaris'te darbecilerin saldırdığı ot...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Marmaris'te darbecilerin saldırdığı ot...
        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Muğla Valisi Akbıyık: Yangınlarda 247 hektar alan zarar gördü
        Muğla Valisi Akbıyık: Yangınlarda 247 hektar alan zarar gördü
        Muğla Valisi Akbıyık, kentteki asayiş olayları hakkında açıklamada bulundu:
        Muğla Valisi Akbıyık, kentteki asayiş olayları hakkında açıklamada bulundu:
        Bodrum'a "Riviera" kruvaziyeriyle 1208 turist geldi
        Bodrum'a "Riviera" kruvaziyeriyle 1208 turist geldi
        Tefeci operasyonunda şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol
        Tefeci operasyonunda şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol