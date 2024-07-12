Bodrum'da denizde fenalaşan iş insanı hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşan iş insanı hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşan iş insanı hayatını kaybetti.
Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde denize giren Çetin Özataç'ın (64) deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özataç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özataç'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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