Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da denizde fenalaşan iş insanı hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşan iş insanı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:50 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da denizde fenalaşan iş insanı hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşan iş insanı hayatını kaybetti.

        Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde denize giren Çetin Özataç'ın (64) deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özataç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Özataç'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar

        Benzer Haberler

        Süper Lig maçlarının oynanacağı Bodrum İlçe Stadı'nda hazırlıklar sürüyor
        Süper Lig maçlarının oynanacağı Bodrum İlçe Stadı'nda hazırlıklar sürüyor
        Bodrum FK'da Polat'tan stadyum açıklaması
        Bodrum FK'da Polat'tan stadyum açıklaması
        Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Marmaris'te darbecilerin saldırdığı ot...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Marmaris'te darbecilerin saldırdığı ot...
        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Muğla Valisi Akbıyık: Yangınlarda 247 hektar alan zarar gördü
        Muğla Valisi Akbıyık: Yangınlarda 247 hektar alan zarar gördü