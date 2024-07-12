Muğla açıklarında 82 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 3 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Milas açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

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