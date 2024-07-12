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        Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 23:29 Güncelleme: 12.07.2024 - 23:32
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        Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

        Ekipler, botta 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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