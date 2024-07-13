Muğla'da tur midibüsünün 3 araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

Midibüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin ise yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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