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        Muğla açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:48 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:48
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        Muğla açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 2'si çocuk, 28 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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