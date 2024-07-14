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        Akyaka'daki kazada yaralanan midibüs şoförü hayatını kaybetti

        Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan midibüs şoförünün de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:19
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        Akyaka'daki kazada yaralanan midibüs şoförü hayatını kaybetti
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        Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan midibüs şoförünün de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

        Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde dün yerli turistleri taşıyan midibüsün 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durduğu kazada yaralanan sürücü Mehmet D. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

        Mehmet D.'nin ölümüyle kazadaki can kaybı sayısı 3'e çıktı.

        Öte yandan, yaralanan 34 kişiden 4 kişinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Yaralılardan 15'inin tedavisi sürerken, 12 kişinin taburcu olduğu, 3 kişinin de il dışındaki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

        Dün, Mehmet D'nin kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durmuş kazada 2 hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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