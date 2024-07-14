Akyaka'daki kazada yaralanan midibüs şoförü hayatını kaybetti

Yaralılardan 15'inin tedavisi sürerken, 12 kişinin taburcu olduğu, 3 kişinin de il dışındaki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde dün yerli turistleri taşıyan midibüsün 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durduğu kazada yaralanan sürücü Mehmet D. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

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