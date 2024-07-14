Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
İhsan Y. (52) idaresindeki 31 NC 520 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde, Serhat K. (23) yönetimindeki 34 KB 3586 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile Fatma Y. (49), Hatice Kübra Y. (16), Evra K. (16), İbrahim K. (50), Hülya K. (46) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Seydikemer ile Fethiye ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice Kübra Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.
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