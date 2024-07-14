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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:52
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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        İhsan Y. (52) idaresindeki 31 NC 520 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde, Serhat K. (23) yönetimindeki 34 KB 3586 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile Fatma Y. (49), Hatice Kübra Y. (16), Evra K. (16), İbrahim K. (50), Hülya K. (46) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Seydikemer ile Fethiye ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice Kübra Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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