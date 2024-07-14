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        Fethiye'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan bungalov kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 22:14 Güncelleme: 14.07.2024 - 22:14
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        Fethiye'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan bungalov kullanılamaz hale geldi.

        Çiftlik Mahallesi Koca Çalış mevkisinde bir bungalovda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki bungalov ve restoranlara sıçramadan güçlükle söndürüldü.

        Yangında bungalov kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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