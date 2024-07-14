Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:40 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 can salındaki 11'i çocuk 71 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Datça İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Finalde heyecan sürüyor!
        Finalde heyecan sürüyor!
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Turan Ailesi tatilde
        Turan Ailesi tatilde
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        Fethiye'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü
        Datça açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Datça açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Marmaris'te tur teknesi yandı, tahliye edilen 39 kişiden yaralı 4'ü hastane...
        Marmaris'te tur teknesi yandı, tahliye edilen 39 kişiden yaralı 4'ü hastane...
        GÜNCELLEME - Marmaris'te tur teknesinde çıkan yangında 14 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Marmaris'te tur teknesinde çıkan yangında 14 kişi yaralandı
        Marmaris'te tur teknesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı
        Marmaris'te tur teknesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı
        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı