Muğla açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 can salındaki 11'i çocuk 71 düzensiz göçmeni kurtardı.
Datça İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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