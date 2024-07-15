Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Kaymakamlık koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi vatanın bütünlüğüne, milletin istikbal ve istiklaline, şanlı bayrağa, varlıklarına kasteden hain darbe girişiminin milletin tarihi şahlanışıyla akamete uğratıldığını söyledi.

Darbe girişiminin Türk milletinin karşı karşıya kaldığı en kanlı terör saldırısı olduğunu dile getiren Kaya, "O gece milletimiz hainlere karşı omuz omuza durarak demokrasimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu göstermiş ve bu tarih, Türk milletinin cesareti ve iradesiyle yazılan destansı direniş hikayesi olmuştur." dedi.

Kaya, 15 Temmuz'un en kanlı süreçlerinden birinin Marmaris'te yaşandığını belirterek, Marmaris olarak bu travmayı her daim yaşadıklarını dile getirdi.

Şehitlerin hatıralarının yaşatıldığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti: