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        Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 00:13 Güncelleme: 15.07.2024 - 00:13
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        Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

        Kaymakamlık koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi vatanın bütünlüğüne, milletin istikbal ve istiklaline, şanlı bayrağa, varlıklarına kasteden hain darbe girişiminin milletin tarihi şahlanışıyla akamete uğratıldığını söyledi.

        Darbe girişiminin Türk milletinin karşı karşıya kaldığı en kanlı terör saldırısı olduğunu dile getiren Kaya, "O gece milletimiz hainlere karşı omuz omuza durarak demokrasimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu göstermiş ve bu tarih, Türk milletinin cesareti ve iradesiyle yazılan destansı direniş hikayesi olmuştur." dedi.

        Kaya, 15 Temmuz'un en kanlı süreçlerinden birinin Marmaris'te yaşandığını belirterek, Marmaris olarak bu travmayı her daim yaşadıklarını dile getirdi.

        Şehitlerin hatıralarının yaşatıldığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkenin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı destansı mücadelede hayatını kaybeden, ilçemizde Cumhurbaşkanı'mıza suikast saldırısında şehit olan Mehmet Çetin, Nedip Cengiz Eker, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli komiser yardımcısı Gülşah Güler olmak üzere 1071'den günümüze, vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum."

        Programa, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

        - Marmaris Emniyet Müdürlüğü lokma dağıttı

        Marmaris Emniyet Müdürlüğünce de FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker için lokma dağıtıldı. Yeni Cami'de mevlit okutuldu, dua edildi.

        Lokma dağıtımına, şehidin babası Nihat ve annesi Bahar Eker ile Şehit Polis Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde görevli memurlar ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

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