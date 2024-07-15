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        15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı Muğla'da başladı

        Muğla Valiliği, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 41 ilden 274 sporcu katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:33
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        15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı Muğla'da başladı
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        Muğla Valiliği, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 41 ilden 274 sporcu katıldı.

        Tura katılan 274 sporcu, bisikletleriyle valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Muğla'da başlayan etapta bisikletçiler, 60 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu otele ulaşacak.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, start öncesi yaptığı açıklamada, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen tura 41 ilden 274 sporcunun katıldığını söyledi.

        Akbıyık, bugünün hain darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu belirterek, "Milletimizin azmi ve kararlığı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hainlere hiçbir zaman geçit vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Yarışa katılan tüm sporcuları kutluyor ve başarılar diliyorum." dedi.

        Turun startını Akbıyık ile Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile kurum müdürleri verdi.

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