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        Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:46
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akbıyık, mesajında, devletin ve milletin istiklal ve istikbalini yok etmeye teşebbüs eden darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, devlet büyüklerinin dirayeti ve halkın feraseti ile bertaraf edilişinin sekizinci yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde anmanın kıvancını yaşadıklarını belirtti.

        Gelişigüzel bir araya gelmiş insan topluluklarıyla milletler arasındaki farkın toplulukların sadece anlık çıkarları için milletlerin ise ortak geçmişleri, ortak değerleri, ortak hayalleri için bir arada bulunmaları olduğunu anlatan Akbıyık, mesajında şu görüşlere yer verdi:

        "Milletler, bu değerleri uğrunda gerektiğinde canlarını vermeyi göze alırlar. Yurt edinip hayatımızı ilelebet bağımsız şekilde sürdürmek için uğrunda nice mücadeleler verdiğimiz toprak parçasına vatan demişizdir. Dinimizde vatan sevgisi imandan sayılmış, vatan sevgisi ve iman birlikte zikredilmiş, vatan uğrunda ölenler ise şehitlikle müjdelenmiştir. Türk milleti işte bu inanç ve şuurla iki bin yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi 15 Temmuz'da da kutsallarını korumak uğruna canını vermekten çekinmeyeceğini göstermiştir. Tarih boyunca hep ateşle imtihan edilmiş, düşman saldırıları ve ihanetlerinin kıskacında pişerek yol yürümüş milletimiz; demir filizinin ateşle yoğrulup çelikleşmesi gibi yaşadığı saldırılar ve ihanetler neticesinde her defasında geceyi aydınlatan, patlayan bir yanardağ gibi ortaya çıkmış hayasızca akını durdurmuştur."

        Milletin, darbe girişiminde kendi iradesi üzerinde hiçbir gücü tanımayacağını, darbeci hainlere geçit verilmeyeceğini bütün dünyaya haykırdığını ifade eden Akbıyık, Halkın bağımsızlık ve özgürlüğüne canı pahasına sahip çıktığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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