AK Parti Muğla Milletvekillerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mete, mesajında, 15 Temmuz'un aziz milletin gözü dönmüş bir örgütün kanlı bir darbe girişimine, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve milli iradeyi yok sayma teşebbüsüne karşı verdiği eşsiz direnişin adı olduğunu bildirdi.

15 Temmuz'un milletin gücünün üstünde hiç bir gücün olmadığının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirten Mete, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Devlet, millet ve mukaddesat uğruna gözünü kırpmadan ölümün üzerine yürüyen şehitlerimizin ölümsüzleştiği gündür. 15 Temmuz Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin cesaretiyle, hainlere ve destekçilerine geçit vermediğimiz gecedir. Öyle bir gece ki vatanı, demokrasisi ve istikbali için yollara dökülen, tankın topun önünde adeta devleşen milletimiz, şanla şerefle dolu tarihimize unutulmayacak bir destan daha yazdılar. Ölümü öldüren kahramanlarımızın yanında, günlerce meydanlarda bekleyerek demokrasimize ve anayasal düzene saldırmak için fırsat kollayan FETÖ terör örgütüne fırsat vermeyen aziz milletimiz de en büyük övgüyü hak etmiştir. Tüm bunlar göstermiştir ki artık Türkiye’de demokrasinin dışında herhangi bir yola tevessül edenler tarihin karanlık sayfalarında yokluğa mahkûm olacaklardır."

Milletvekili Yakup Otgöz ise ülke ve millet olarak 15 Temmuz gecesinde tarihin en acı günlerinden birini yaşadıklarını, 15 Temmuz 2016'da demokrasi ve milli iradeye karşı FETÖ terör örgütü tarafından darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlattı.

Bir avuç vatan ve millet düşmanının yaptığı hain ve alçak darbe girişiminin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik ve cesur duruşu, milletin vatanı ve demokrasiye sahip çıkması ile durdurulduğunu bildiren Otgöz, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Darbe girişimi sonrasında tüm ülke genelinde olduğu gibi bizler de milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkmak için Muğlalı hemşerilerimizle birlikte meydanlarda idik. Gazi Meclisimize ve Milli İradeye hep birlikte sahip çıktık. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Marmaris'te idi. Bütün gözler de Marmaris'te Cumhurbaşkanımızın üzerindeydi. FETÖ'cü hainler, o gece Cumhurbaşkanımıza suikast için Marmaris’e geldi Darbe girişimini haber alan Cumhurbaşkanımız büyük bir kararlılık gösterdi. Milletimizi darbe girişimine karşı sokağa davet etti. Muğlalı hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı ve darbenin önlenmesinde büyük bir rol oynadı."