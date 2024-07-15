Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından caretta caretta, gömülmek üzere belediye personeline teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, deniz kaplumbağası yavrusunun öldüğü belirlendi.

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