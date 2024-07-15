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        Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

        Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:00
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        Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
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        Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta ölü bulundu.

        Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde yürüyüş yapanlar, hareketsiz deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, deniz kaplumbağası yavrusunun öldüğü belirlendi.

        Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından caretta caretta, gömülmek üzere belediye personeline teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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