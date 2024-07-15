15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, Muğla'da yapıldı

Grand Yazıcı Club Termal Otel'in sahnesinde dereceye giren sporculara ödüllerini Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Emniyet Müdürü Emre Alay, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel, kurum müdürleri ile ulusal bisiklet hakemleri verdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, 41 ilden 274 sporcunun katılımıyla yapıldı.

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