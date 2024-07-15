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        Marmaris'teki tur teknesi yangınıyla ilgili 2 gözaltı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 kişinin yaralandığı tur teknesindeki yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:16
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        Marmaris'teki tur teknesi yangınıyla ilgili 2 gözaltı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 kişinin yaralandığı tur teknesindeki yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yangınla ilgili soruşturma kapsamında tekne kaptanı E.K. ile tekne sahibi S.D'nin gözaltına alındığı, şüphelilerin sahil güvenlikteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisi açıklarında, dün, "Eagles" isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıkmış, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla 110 kişi tahliye edilmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

        Yangın nedeniyle ahşap tekne kullanılamaz hale gelmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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