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        15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 22:01 Güncelleme: 15.07.2024 - 22:01
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        15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

        Kemal Seyfettin Bulvarı'nda mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar, mehterana eşlik etti.

        Yoldan geçen ve otellerinin balkonlarına çıkan turistler de yürüyüşü ilgiyle izledi.

        Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledi.

        Duaların okunmasının ardından vatandaşlar, Atatürk Meydanı'nda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Sergideki fotoğraflara vatandaşlar ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

        Muğla Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, eski milletvekili Aydın Ayaydın, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Necip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker ile kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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