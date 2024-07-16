Muğla'da yıldırım nedeniyle 11 bölgede çıkan yangınlar söndürüldü

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangınlar söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle farklı noktalara yıldırım düştü.

Muğla'da, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanlarda 11 bölgede çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

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