Muğla'da "15 Temmuz Sivil-Asker İlişkileri" konferansı düzenlendi

Programa Muğla Vali Vekili ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, MSKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celal Ateş, Prof. Dr. Ali Sülün ile akademik ve idari personel de katıldı.

Bilgi ve deneyimlerini de paylaşan Yıldız, sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız, AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Öncesi ve Sonrasında Sivil-Asker İlişkileri" hakkında sunum yaptı.

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