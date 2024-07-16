Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Dont Mahallesi'nde S.K'ye ait müstakil evde, ilk belirlemeye göre elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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