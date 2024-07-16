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        Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:28 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:28
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        Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Dont Mahallesi'nde S.K'ye ait müstakil evde, ilk belirlemeye göre elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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