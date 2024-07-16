Bodrum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Süleyman D'nin kullandığı 34 DB 621 plakalı otomobil ile Hüseyin K. yönetimindeki 48 BB 7263 plakalı yolcu minibüsü Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile minibüsteki 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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