Bodrum'da seyir halindeki servis minibüsü yandı

Alevleri fark eden sürücü ile minibüstekiler araçtan indi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı istikametinde seyir halindeki bir servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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