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        Bodrum'da seyir halindeki servis minibüsü yandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:30
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        Bodrum'da seyir halindeki servis minibüsü yandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı istikametinde seyir halindeki bir servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü ile minibüstekiler araçtan indi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, ekibin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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