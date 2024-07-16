Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Stratonikeia Antik Kenti'nde "Türkiye Yüz Yılının Kahramanları" resim sergisi düzenlendi

        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 2 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüz Yılının Kahramanları" isimli resim sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 19:45 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Stratonikeia Antik Kenti'nde "Türkiye Yüz Yılının Kahramanları" resim sergisi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 2 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüz Yılının Kahramanları" isimli resim sergisi düzenlendi.

        Sergide, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticilerince hazırlanan 20 eser, vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, AA muhabirine, 15 Temmuz'da milletin darbecilere ve arkasındaki güçlere karşı verdiği mücadeleyi unutturmamak adına aziz şehitler ve gaziler için sergiyi düzenlediklerini söyledi.

        Serginin 30 Temmuz'a kadar açık kalacağını dile getiren Keleş, sergi sonrasında eserlerin okullara gönderileceğini bildirdi.

        Görsel Sanatlar Bölümü Usta Öğreticisi Yiğit Hastra ise yaklaşık iki haftalık çalışmada 9 eser yaptığını söyledi.

        Hastra, resimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Şehit Ömer Halisdemir'i ve halkın milli iradesiyle darbe girişimine nasıl "dur" dediğini yansıttığını belirtti.

        Sergiye katılanlardan, darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda gazi olan Muammer Polat'a, o günü anlatan bir resim hediye edildi.

        Etkinlikte Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de katılımcılara antik kent ve serginin açıldığı tarihi bina hakkında bilgi aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Bodrum'da seyir halindeki servis minibüsü yandı
        Bodrum'da seyir halindeki servis minibüsü yandı
        Bodrum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
        Bodrum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
        Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Muğla'da "15 Temmuz Sivil-Asker İlişkileri" konferansı düzenlendi
        Muğla'da "15 Temmuz Sivil-Asker İlişkileri" konferansı düzenlendi
        Muğla'da yıldırım nedeniyle 11 bölgede çıkan yangınlar söndürüldü
        Muğla'da yıldırım nedeniyle 11 bölgede çıkan yangınlar söndürüldü
        Muğla'da yıldırım düşmesiyle 11 noktada orman yangını çıktı
        Muğla'da yıldırım düşmesiyle 11 noktada orman yangını çıktı