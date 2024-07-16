Muğla'da Stratonikeia Antik Kenti'nde "Türkiye Yüz Yılının Kahramanları" resim sergisi düzenlendi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 2 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüz Yılının Kahramanları" isimli resim sergisi düzenlendi.

Sergide, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticilerince hazırlanan 20 eser, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, AA muhabirine, 15 Temmuz'da milletin darbecilere ve arkasındaki güçlere karşı verdiği mücadeleyi unutturmamak adına aziz şehitler ve gaziler için sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Serginin 30 Temmuz'a kadar açık kalacağını dile getiren Keleş, sergi sonrasında eserlerin okullara gönderileceğini bildirdi. Görsel Sanatlar Bölümü Usta Öğreticisi Yiğit Hastra ise yaklaşık iki haftalık çalışmada 9 eser yaptığını söyledi. Hastra, resimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Şehit Ömer Halisdemir'i ve halkın milli iradesiyle darbe girişimine nasıl "dur" dediğini yansıttığını belirtti. Sergiye katılanlardan, darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda gazi olan Muammer Polat'a, o günü anlatan bir resim hediye edildi.