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        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptIğı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:27
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        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptIğı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumalı Mahallesinde C.A'nın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 12 Roma dönemine ait sikke, 2 kurusıkı tabanca, şarjör ve 21 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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