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        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 499 turist geldi

        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 499 yolcusuyla Bodrum Limanı'na geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:12
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        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 499 turist geldi
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        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 499 yolcusuyla Bodrum Limanı'na geldi.

        Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik dev gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

        Bodrum'un ardından Mikonos Limanı'na devam edecek gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 499 yolcu ile 1163 personel bulunduğu belirtildi.

        Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşı merkezini gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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