Bodrum'da 21. Gümüşlük Müzik Festivali, Kristof Barati ve Tuna Bilgin konseriyle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl 21'incisi düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, Macar kemancı Kristof Barati ve Türk piyanist Tuna Bilgin'in konseriyle başladı.

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda organize edilen "Avrupa'nın en seçkin festivalleri EFFE2025" ödüllü festival, Gümüşlük'teki 25 asırlık Antik Taş Ocağı'nda gerçekleştirilen konserle, müzikseverlere kapılarını açtı.

Piyanist Eren Levendoğlu'nun sanat yönetmenliğinde ve piyanist Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığında yapılan etkinliğin ilk gününde, Macar kemancı Barati ile Türk piyanist Bilgin sahne aldı. İkili, konserde Beethoven, Brahms ve Franck'ın sonatlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Konsere, Bodrum'un tanınmış simaları ve sanatseverler katıldı. Festival kapsamında Portekizli piyanistler Antonio Silva ve Tiago Nunes de Bitez Aktur'daki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı. - 2024'ün masterclass öğrencilerinden konser Gümüşlük Festival Akademisinin (GFA) bu yılki ustalık sınıfına katılan 12 ila 21 yaşları arasındaki 9 keman masterclass öğrencisi de keman sanatçıları Kristof Barati ve Erkin Onay'dan bir hafta boyunca aldıkları derslerle ustalık kazanarak, Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'de derledikleri repertuvarla sahneye çıktı.