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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Fransız uyruklu 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:09 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:09
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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Fransız uyruklu 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı.

        Fransız uyruklu N.L. idaresindeki 34 HBK 673 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışındaki kavşakta, D.A. yönetimindeki 09 K 6044 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sürücüler ile 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı.

        Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye ve Dalaman ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

        Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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