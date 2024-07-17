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        Bodrum'da deniz dibinden 219 kilogram atık çıkarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinden 219 kilogram atık çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:12 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:12
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        Bodrum'da deniz dibinden 219 kilogram atık çıkarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinden 219 kilogram atık çıkardı.

        Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği Türkbükü Mahallesi'nde sürdü.

        Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan ile ilgili birim müdürleri, gönüllü dalış ekibi, personel ve vatandaşlar katıldı. Çalışmada, gönüllü dalış ekibi dipten 219 kilogram atık çıkardı.

        Çıkarılan atıklar, Türkbükü Belediye Kafe önünde sergilendikten sonra geri dönüşüm merkezine götürüldü.

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