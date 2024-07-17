Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-16 Temmuz'da, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 954 sentetik ecza, 321 uyuşturucu hap, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 538 lira ele geçirildi.