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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı

        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 20:27 Güncelleme: 17.07.2024 - 20:27
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-16 Temmuz'da, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 954 sentetik ecza, 321 uyuşturucu hap, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 538 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca, soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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