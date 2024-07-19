Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Köyceğiz ilçesinde ikamet eden E.D. ve İ.Y'nin, tarihi eser niteliği bulunan Kur'an-ı Kerimleri satmak için müşteri arayışı içinde oldukları bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanında tarih eser olduğu değerlendirilen deri kaplama iki Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

        Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        İnternet kesildi, Sky News yayını durdu
        İnternet kesildi, Sky News yayını durdu
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        Fransız vekiller aşırı sağcı vekilin elini sıkmadı
        Fransız vekiller aşırı sağcı vekilin elini sıkmadı
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        25 ayda 8 skandal!
        25 ayda 8 skandal!
        Cilt neden bronzlaşır?
        Cilt neden bronzlaşır?
        Kongrede Hulk Hogan şovu!
        Kongrede Hulk Hogan şovu!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Pick-up'ını karavana çevirdi
        Pick-up'ını karavana çevirdi
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da cami bahçesinde ikram edilen kar şerbeti çocukları serinletti
        Bodrum'da cami bahçesinde ikram edilen kar şerbeti çocukları serinletti
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağlayıp, darbetti
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağlayıp, darbetti
        Bodrum'dan 10 gündür kayıp olan kadının ormanda cansız bedeni bulundu
        Bodrum'dan 10 gündür kayıp olan kadının ormanda cansız bedeni bulundu
        Bodrum'da ana su isale hattı patladı; yol çöktü, cadde göle döndü
        Bodrum'da ana su isale hattı patladı; yol çöktü, cadde göle döndü
        Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü
        Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü
        Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı