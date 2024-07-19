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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ve Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:21
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Ortaca ve Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile ilçe Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu çerçevede şüpheliler A.A.T. ve E.K'nin evinde yapılan aramada parçalar halinde bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, fişek, ruhsatsız av tüfeği ve fişeği, kurusıkı tabanca, kenevir yetişmede kullanılan çadır, 2 havalandırma borusu, havalandırma fanı, led aydınlatma paneli, esrar öğütme aparatı, hassas terazi, esrar sarma kağıdı ele geçirildi.

        Söz konusu şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları" gerekçesiyle yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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