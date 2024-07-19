Bodrum'da zabıta ekipleri bin 204 işletmeye ses ve gürültü denetimi yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekiplerince ilçe genelindeki bin 204 işletmede ses ve gürültü denetimi yapıldı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri, ilçe genelinde ses ve gürültüye yönelik denetim ve uygulamalarına devam ediyor. Bu yıl içerisinde gelen şikayetler ve rutin uygulamalar kapsamında bin 204 işletme kontrol edildi.

Denetimler sonrasında uyarı alan işletmelerden uyarıları dikkate almayanlara yönelik işlem yapılıyor. Bu kapsamda çevresel gürültü ölçümü yapılırken müzik yayın belgesi olmadan müzik yapan işletmelere de tutanak düzenleniyor.