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        Bodrum'da zabıta ekipleri bin 204 işletmeye ses ve gürültü denetimi yaptı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekiplerince ilçe genelindeki bin 204 işletmede ses ve gürültü denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:42 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:42
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        Bodrum'da zabıta ekipleri bin 204 işletmeye ses ve gürültü denetimi yaptı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekiplerince ilçe genelindeki bin 204 işletmede ses ve gürültü denetimi yapıldı.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri, ilçe genelinde ses ve gürültüye yönelik denetim ve uygulamalarına devam ediyor. Bu yıl içerisinde gelen şikayetler ve rutin uygulamalar kapsamında bin 204 işletme kontrol edildi.

        Denetimler sonrasında uyarı alan işletmelerden uyarıları dikkate almayanlara yönelik işlem yapılıyor. Bu kapsamda çevresel gürültü ölçümü yapılırken müzik yayın belgesi olmadan müzik yapan işletmelere de tutanak düzenleniyor.

        Gerçekleşen denetimler sonucunda 65 işletmeye idari para cezası uygulayan ekipler, son günlerde Gümüşlük Mahallesi genelinden gelen ses şikayetleri üzerine denetimlerini bu bölgede sıklaştırdı.

        Gümüşlük bölgesinde toplam bir milyon 161 bin 320 lira idari para cezası uygulayan denetim ekipleri, Bodrum genelinde ise toplam 17 milyon 720 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

        Ekiplerin ilçe genelinde kontrollere devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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