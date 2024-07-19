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        Muğla'da Sarıgerme Plajı'na mavi bayrak asıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kum zambaklarıyla tanınan Sarıgerme Plajı'na mavi bayrak verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 22:45 Güncelleme: 19.07.2024 - 22:45
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        Muğla'da Sarıgerme Plajı'na mavi bayrak asıldı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kum zambaklarıyla tanınan Sarıgerme Plajı'na mavi bayrak verildi.

        Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ) koordinasyonunda Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) ev sahipliğinde Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi'ndeki kum zambaklarıyla ünlü SARÇED Halk Plajı'nda 2024 temsili Ulusal Mavi Bayrak çekme töreni yapıldı.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, törendeki konuşmasında, devlet ve yerel yönetim işbirliğiyle 567 plajda mavi bayrak dalgalandığını söyledi.

        Türkiye'nin turizmde de büyük bir atılım döneminde olduğunu belirten Çam, "Türkiye Yüzyılın'daki hedefimiz en kısa sürede dünyada birinci olmak. Bu çaba içinde TÜRÇEV yönetimiyle işbirliği yaparak bu çabalarımızı artırarak devam edeceğiz." dedi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık ise turizm cenneti Muğla'nın birçok sahilinde mavi bayrak dalgalandığını, hem yerli hem de yabancı turistlerin bu sayede güvenle denize girdiğini kaydetti.

        TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş de TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda, dünyada 50'den fazla ülkede uygulandığını söyledi.

        SARÇED'e verilen ödülün 17'nci olduğuna dakikati çeken Ateş, "Türkiye'deki mavi bayraklı yerlerden hiçbiri üst üste 17 kere ödül almamıştır. Bu nedenle de SARÇED ve Ortaca'da yaşayan insanlarımızı, buna emek veren insanlarımızı kutluyorum." diye konuştu.

        SARÇED Başkanı Cengiz İlhan, derneğin kuruluşunun 28'inci yılında ikinci defa mavi bayrağı göndere çekme etkinliğini yaptıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından mavi bayrak göndere çekildi. Plajın yakınında oluşturulan alana ise endemik sığla fidanı dikildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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