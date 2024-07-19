Muğla'da eşini darbettiği öne sürülen koca tutuklandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde karısını boynu ve bacağından bağlayarak darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde karısını boynu ve bacağından bağlayarak darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Adrese giden ekipler, 71 yaşındaki M.B'yi boyun ve bacağından iple bağlanarak darbedilmiş buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan M.B, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Jandarma, kadının kocası S.B'yi (50) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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