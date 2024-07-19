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        Muğla'da eşini darbettiği öne sürülen koca tutuklandı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde karısını boynu ve bacağından bağlayarak darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:13 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:13
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        Muğla'da eşini darbettiği öne sürülen koca tutuklandı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde karısını boynu ve bacağından bağlayarak darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar üzerine harekete geçti.

        Adrese giden ekipler, 71 yaşındaki M.B'yi boyun ve bacağından iple bağlanarak darbedilmiş buldu.

        Olay yerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan M.B, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Jandarma, kadının kocası S.B'yi (50) gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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