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        Bodrum'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu turist tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir işletmeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir asıllı Fransız turist tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 01:42 Güncelleme: 20.07.2024 - 01:42
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        Bodrum'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu turist tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir işletmeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir asıllı Fransız turist tutuklandı.

        Akyarlar Mahallesi'ndeki bir işletmenin kasasından 21 Haziran'da işletme yöneticisi P.A'ya ait bir miktar nakit para, döviz, nüfus cüzdanı, banka kartları ve kredi kartlarının bir müşteri tarafından çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işletme ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli M.S, Kumbahçe Mahallesi'nde JASAT ekiplerince yakalandı.

        Cezayir asıllı Fransız vatandaşı olduğu ve Türkiye'ye turist olarak Cezayir'den geldiği tespit edilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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