Bodrum'da belediye ekipleri ilçede yaşayan 72 Kıbrıs gazisini ziyaret etti

Bodrum Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu ekipleri, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu ekipleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da yaşayan 72 Kıbrıs gazisini evlerinde ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilen ziyaretlerden memnun olduklarını belirterek "Kıbrıs'taki tüm soydaşlarımıza uzun ömürler diliyorum. Gençlerimiz Türk askerinin kendilerinin birer sigortası olduğunu unutmasın. Tüm gazilerime 50. yıl münasebeti ile sağlık ve sıhhat diler, saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.