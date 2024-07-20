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        Fethiye'de yapımı tamamlanan 47 metrelik gulet denize indirildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tersanede yapımı tamamlanan 47 metrelik "De Love" isimli gulet denize indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:03 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:03
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        Fethiye'de yapımı tamamlanan 47 metrelik gulet denize indirildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tersanede yapımı tamamlanan 47 metrelik "De Love" isimli gulet denize indirildi.

        Ticari Türk bayraklı guletin inşası Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede yaklaşık 2 yıl sürdü.

        Müşteri konaklama kapasitesi 7 lüks kabinde 14 kişi olarak belirlenen gulet, teknolojik olarak üst seviyede üretildi.

        Türk Yat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bayraktaroğlu, yaptığı açıklamada, Fethiye'de 4 proje başlattıklarını ve guleti yüzde 100 yerli sermayeyle yaptıklarını ifade etti.

        Guletin Akdeniz ve Ege sularında hizmet vereceğini belirten Bayraktaroğlu, "Bizler her zaman yatırım yapmaya hazırız. Küçük tersanelerde büyük işler başarıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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