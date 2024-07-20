Fethiye'de yapımı tamamlanan 47 metrelik gulet denize indirildi

Guletin Akdeniz ve Ege sularında hizmet vereceğini belirten Bayraktaroğlu, "Bizler her zaman yatırım yapmaya hazırız. Küçük tersanelerde büyük işler başarıyoruz." dedi.

Türk Yat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bayraktaroğlu, yaptığı açıklamada, Fethiye'de 4 proje başlattıklarını ve guleti yüzde 100 yerli sermayeyle yaptıklarını ifade etti.

Müşteri konaklama kapasitesi 7 lüks kabinde 14 kişi olarak belirlenen gulet, teknolojik olarak üst seviyede üretildi.

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